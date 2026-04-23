23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu... Özel'den Bakırhan'a: Umarım Seneye 23 Nisan'da Daha Güzel Günler Bizi Bekliyor

(TBMM) - Meclis'te düzenlenen TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Partililer arasında "Süleyman'ın mührü" sohbeti gerçekleşti. Özel Bakırhan'a 23 Nisan özel oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği "Süleyman'ın mührü" sözlerini hatırlattı. Bakırhan da sözlerine açıklık getirerek "Bu bir metafor" dedi.

TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Erdoğan'a söylediği "Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir. Barış şimdi ona vurulacak mührü bekliyor" sözleri soruldu. Özel "Erdoğan'ın demokratik adımları atmayıp, iş en son sultan ve mühür benzetmesine kaldığına göre, Erdoğan'ın bir işi yapması için illa padişah benzetmesi gerekiyorsa rejimle ilgili endişelerimiz boşa değil demektir." dedi.

Ardından Özel, DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer aldığı DEM Parti grubu ile selamlaştı ve sohbet etti. Gazetecilerin "Süleyman mührü" sorusunu işaret eden Özel, "Arkadaşlar soruyor, Tuncer Beyin mühür işini" dedi.

Bunun üzerine Bakırhan, o konuşmasındaki sözlerini şöyle açıkladı:

"Ben söyledim kendilerine bu bir metafor, sık sık kullanılan bir şey. İktidar bloğu karar verici mekanizmanın başında ama orada çok şey söyledik. Cumhuriyetin fikri bir devrim olduğunu, demokratik olması ve herkesi kapsaması halinde bu ülkenin çocuklarına bırakacağı en büyük devrim olduğunu da anlattık."

Özel de Bakırhan'ın yanıt olarak "İyi olacak, umarım seneye 23 Nisan'da daha güzel günler bizi bekliyor. Hep beraber üzerimize ne düşerse yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA