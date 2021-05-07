SPOR TOTO HABERLERİ

Spor Toto - 01.05.2021

İşte Öztürk'ün o sözleri: "EKİP OLARAK DA, PROJELERLE DE HAZIRIZ" "Bütün ekibimiz hazır. Sevgili başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, 2018 Ocak ayında seçildiklerinde % 40 hazır olduklarını söylemişti. Seçim Mayıs'a kalsaydı belki başkaları da hazır olabilecekti. Belki şu anki başkanımız değil, başka biri seçilecekti ama bir hazırlık süreci olacaktı. Bu olmayınca da şu anki sıkıntıları yaşıyorsunuz. Onun için biz iki yıla yakın zamandır hazırlanıyoruz ve gerek ekip gerek ekonomik gerekse de projelerle hazırız." "GALATASARAY, DALLAS DİZİSİNE DÖNDÜ" "Galatasaray'ın en önemlisi sıkıntısı ve bizim üç sene içerisinde taşları yerine oturtacağımız konu fabrika ayarları, yani kurumsallaşmadır. Artık ben gazete alıp okumak istemiyorum. Eskiden sabah uyandığımda beş-altı gazete masamda olurdu. Spor sayfasında Galatasaray haberlerini okuyarak ilerlerdim. Son dönemlerde yaşanan süreç hepimizin canını sıkıyor. Taraftar, hoca, başkan, medya... Hepsi bir şeyler diyor. Eskiden Dallas dizisi vardı. Galatasaray'daki işler son dönemlerde bu duruma geldi. Bunu yaratanların utanıp utanmadığını bilmiyorum ama biz Galatasaray üyeleri olarak utanıyoruz. İnşallah bu da bu salgın gibi 100 senede bir olacak bir şeydir. İnşallah 100 sene daha Galatasaray'ın başına böyle bir virüs, hastalık ya da sıkıntı gelmeyecek." "GALATASARAY'I BÜYÜTMEK, HESAP KİTAP YAPMAKTAN GEÇER"Biz zaten ekonomik programımızı hazırladık. Galatasaray'ın bu borçlardan nasıl kurtulacağını biliyoruz. Bafetimbi Gomis'ten Radamel Falcao'ya giden süreç iyi yönetilseydi 50 milyon Euro çöpe gitmezdi. Bunu bir buçuk sene önce divan kurulu toplantısında söyledim. İnsanlar işlerine gösterdikleri özenin yarısını Galatasaray'ı yönetirken gösterseler Galatasaray'ın hiçbirimizin parasına ihtiyacı olmaz, yalnızca iyi yönetilmeye ihtiyacı olur. Genel kurulda üyelerin de eşe dosta ya da sınıf arkadaşına oy vermekten uzak kalması gerekiyor. Biraz projelere ve ekibe baksalar Galatasaray'ın geleceğini kurtarırlar. Kurtaramazlarsa da Manchester City ve Paris Saint Germain benzeri bir sahiplik sistemine doğru gideriz. Zaten şu an iş oraya doğru da gidiyor. Zira seçime girdiğimiz derneğin Sportif A.Ş.'deki hisseleri % 50 seviyesinde. Az bir şey kalmış. Zaten yönetimler az daha kötü yönetirlerse oy kullanmaya gitmemize gerek kalmayacak." "BİZ KAZANACAĞIMIZDAN EMİNİZ" "Seçimlerde çok aday olması, aslında çok sayıda proje demek. Biz seçimi kazanacağımıza eminiz. Onun için keşke bu seçimde altı-yedi aday çıksa da biz de hepsinin seçim sonrası kapısını çalıp bahsettikleri projeler hakkında destek istesek. İnşallah onların projeleri Sayın Mustafa Cengiz'in Sancaktepe projesine benzemez. Kendisi orada yeni Riva'lar oluşturacağını söyledi. Bilmiyorum, kendisi belki şahsi bir mülk almış olabilir ama ben Galatasaray'ın tapu kaydında Sancaktepe gibi bir yer hatırlamıyorum." "SELFIE YÜZÜNDEN 50 MİLYON EURO KAYBETTİK!" "Bizim hiç araştırmamıza gerek yok. Sayın Abdurrahim Albayrak her gün gazeteler aracılığıyla ya da biz başkan adaylarını arayarak mali tabloların kötü olduğu mesajlarını gönderiyor. Keşke bu kaynakları doğru kullansalardı da bize telefon açıp '200-300 milyonun yoksa gelme.' demeselerdi. Çünkü biz onların selfieleriyle buraya geldik. Onların selfieleri bize 50 milyon euro kaybettirdi. Demek ki onlar o selfieyi çektirmeseydi biz 300 milyon lirayı koymak yerine, belki kasada 200 milyon lira bulacaktık." "TİTANİK FANTEZİSİNE GEREK YOK" "Galatasaray'ı yönetmek için kurumsallık ve akıl gerekiyor. Seçim zamanlarında duygusallık ağır basıyor. Bizim kulübümüzün bildiğiniz gibi % 36'sı liselilerden oluşuyor. Onların aile fertleriyle beraber bu oran % 50'ye ulaşıyor. Biz hep liseyi Galatasaray'ın bir değeri olarak gördük. Bir kültür yuvası, Galatasaray'ın bugünlere gelmesini sağlayan yer ve Batı'ya açılan pencere. Seçimlerde duygular hakim oluyor, projelere pek bakılmıyor. Bizim devreden bir arkadaş var şu listede deyip ona oy veriyorlar. Güzel ama o listedekiler Kemerburgaz'la ilgili ne yapacak? Yıkılan adayla ilgili ne yapacak? Florya için ne yapacak? Futbolun bütçesini ne yapacak? Hangi finansal enstrümanları kullanacak? Bunlara cevap yok. Çoğu zaman oyların kime verileceği lisenin bahçesinde kararlaştırılıyor. Biraz gayriciddi bir durum yaşanıyor ama Galatasaray bu durumu aşalı çok oldu. Yani uçurumun kenarında bir Titanik fantezisine gerek yok. Romantik gözüküyor Titanik fantezisi ama sonunda gemi batıyor. Umarım Galatasaray batmayacak." "HAZİRAN'DA PARAYI KOYMAK LAZIM" "Bir hazırlıkla ya da bir parayla gelmezseniz hesaba kitaba bakmamışsınız demektir. Bizim hesabımıza göre kulübün Haziranda 200 milyon TL'ye ihtiyacı var. Şimdi aslında önemli olan parayı getirmek değil. Zaten Bankalar Birliği, sadece Galatasaray'a değil, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da bir mali disiplin getirdi. Aslında bizim beceremediğimizi devlet yaptı. Çünkü Bankalar Birliğinin arkasında da devlet erki var. Biliyorsunuz, Spor Toto elinden geldiğince herkese destek olmaya çalışıyor.