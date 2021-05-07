SPOR TOTO HABERLERİ

Spor Toto - Bugün
Hentbol: Haftanın programı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 22. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Spor Toto - Dün
Akhisarspor veda maçında
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Giresunspor'a deplasmanda yenilerek kurtuluş umutlarını kaybedip 11 yıl sonra 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor, yarın sezonun son maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.
Spor Toto - Dün
TFF 1. Lig'de son haftanın perdesi yarın açılıyor
TFF 1. Lig'de son haftanın programı ve puan durumu şöyle: Yarın: 16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk) 20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar) 9 Mayıs Pazar: 18.
Spor Toto - Dün
Akhisarspor, TFF 1. Lig'e veda maçında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.
Spor Toto - 05.05.2021
Hentbol: Toplu sonuç
Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 3 maçla tamamlandı.
Spor Toto - 02.05.2021
TFF 1. Lig'de 34. haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 7 Mayıs Cuma: 16.00 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar) 20.
Spor Toto - 02.05.2021
GÜNDEM / 2 Mayıs 2021
7- Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.
Spor Toto - 01.05.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2021
7- Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.
Spor Toto - 01.05.2021
Sungurlu'da yapılacak güreş eğitim merkezi ve yüzme havuzu için protokol imzalandı
Spor Toto - 01.05.2021
Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapılacak
Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, yarın Mersin'de yapılacak.
Spor Toto - 01.05.2021
Metin Öztürk: Galatasaray'da işler Dallas'a döndü
İşte Öztürk'ün o sözleri: "EKİP OLARAK DA, PROJELERLE DE HAZIRIZ" "Bütün ekibimiz hazır. Sevgili başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, 2018 Ocak ayında seçildiklerinde % 40 hazır olduklarını söylemişti. Seçim Mayıs'a kalsaydı belki başkaları da hazır olabilecekti. Belki şu anki başkanımız değil, başka biri seçilecekti ama bir hazırlık süreci olacaktı. Bu olmayınca da şu anki sıkıntıları yaşıyorsunuz. Onun için biz iki yıla yakın zamandır hazırlanıyoruz ve gerek ekip gerek ekonomik gerekse de projelerle hazırız." "GALATASARAY, DALLAS DİZİSİNE DÖNDÜ" "Galatasaray'ın en önemlisi sıkıntısı ve bizim üç sene içerisinde taşları yerine oturtacağımız konu fabrika ayarları, yani kurumsallaşmadır. Artık ben gazete alıp okumak istemiyorum. Eskiden sabah uyandığımda beş-altı gazete masamda olurdu. Spor sayfasında Galatasaray haberlerini okuyarak ilerlerdim. Son dönemlerde yaşanan süreç hepimizin canını sıkıyor. Taraftar, hoca, başkan, medya... Hepsi bir şeyler diyor. Eskiden Dallas dizisi vardı. Galatasaray'daki işler son dönemlerde bu duruma geldi. Bunu yaratanların utanıp utanmadığını bilmiyorum ama biz Galatasaray üyeleri olarak utanıyoruz. İnşallah bu da bu salgın gibi 100 senede bir olacak bir şeydir. İnşallah 100 sene daha Galatasaray'ın başına böyle bir virüs, hastalık ya da sıkıntı gelmeyecek." "GALATASARAY'I BÜYÜTMEK, HESAP KİTAP YAPMAKTAN GEÇER"Biz zaten ekonomik programımızı hazırladık. Galatasaray'ın bu borçlardan nasıl kurtulacağını biliyoruz. Bafetimbi Gomis'ten Radamel Falcao'ya giden süreç iyi yönetilseydi 50 milyon Euro çöpe gitmezdi. Bunu bir buçuk sene önce divan kurulu toplantısında söyledim. İnsanlar işlerine gösterdikleri özenin yarısını Galatasaray'ı yönetirken gösterseler Galatasaray'ın hiçbirimizin parasına ihtiyacı olmaz, yalnızca iyi yönetilmeye ihtiyacı olur. Genel kurulda üyelerin de eşe dosta ya da sınıf arkadaşına oy vermekten uzak kalması gerekiyor. Biraz projelere ve ekibe baksalar Galatasaray'ın geleceğini kurtarırlar. Kurtaramazlarsa da Manchester City ve Paris Saint Germain benzeri bir sahiplik sistemine doğru gideriz. Zaten şu an iş oraya doğru da gidiyor. Zira seçime girdiğimiz derneğin Sportif A.Ş.'deki hisseleri % 50 seviyesinde. Az bir şey kalmış. Zaten yönetimler az daha kötü yönetirlerse oy kullanmaya gitmemize gerek kalmayacak." "BİZ KAZANACAĞIMIZDAN EMİNİZ" "Seçimlerde çok aday olması, aslında çok sayıda proje demek. Biz seçimi kazanacağımıza eminiz. Onun için keşke bu seçimde altı-yedi aday çıksa da biz de hepsinin seçim sonrası kapısını çalıp bahsettikleri projeler hakkında destek istesek. İnşallah onların projeleri Sayın Mustafa Cengiz'in Sancaktepe projesine benzemez. Kendisi orada yeni Riva'lar oluşturacağını söyledi. Bilmiyorum, kendisi belki şahsi bir mülk almış olabilir ama ben Galatasaray'ın tapu kaydında Sancaktepe gibi bir yer hatırlamıyorum." "SELFIE YÜZÜNDEN 50 MİLYON EURO KAYBETTİK!" "Bizim hiç araştırmamıza gerek yok. Sayın Abdurrahim Albayrak her gün gazeteler aracılığıyla ya da biz başkan adaylarını arayarak mali tabloların kötü olduğu mesajlarını gönderiyor. Keşke bu kaynakları doğru kullansalardı da bize telefon açıp '200-300 milyonun yoksa gelme.' demeselerdi. Çünkü biz onların selfieleriyle buraya geldik. Onların selfieleri bize 50 milyon euro kaybettirdi. Demek ki onlar o selfieyi çektirmeseydi biz 300 milyon lirayı koymak yerine, belki kasada 200 milyon lira bulacaktık." "TİTANİK FANTEZİSİNE GEREK YOK" "Galatasaray'ı yönetmek için kurumsallık ve akıl gerekiyor. Seçim zamanlarında duygusallık ağır basıyor. Bizim kulübümüzün bildiğiniz gibi % 36'sı liselilerden oluşuyor. Onların aile fertleriyle beraber bu oran % 50'ye ulaşıyor. Biz hep liseyi Galatasaray'ın bir değeri olarak gördük. Bir kültür yuvası, Galatasaray'ın bugünlere gelmesini sağlayan yer ve Batı'ya açılan pencere. Seçimlerde duygular hakim oluyor, projelere pek bakılmıyor. Bizim devreden bir arkadaş var şu listede deyip ona oy veriyorlar. Güzel ama o listedekiler Kemerburgaz'la ilgili ne yapacak? Yıkılan adayla ilgili ne yapacak? Florya için ne yapacak? Futbolun bütçesini ne yapacak? Hangi finansal enstrümanları kullanacak? Bunlara cevap yok. Çoğu zaman oyların kime verileceği lisenin bahçesinde kararlaştırılıyor. Biraz gayriciddi bir durum yaşanıyor ama Galatasaray bu durumu aşalı çok oldu. Yani uçurumun kenarında bir Titanik fantezisine gerek yok. Romantik gözüküyor Titanik fantezisi ama sonunda gemi batıyor. Umarım Galatasaray batmayacak." "HAZİRAN'DA PARAYI KOYMAK LAZIM" "Bir hazırlıkla ya da bir parayla gelmezseniz hesaba kitaba bakmamışsınız demektir. Bizim hesabımıza göre kulübün Haziranda 200 milyon TL'ye ihtiyacı var. Şimdi aslında önemli olan parayı getirmek değil. Zaten Bankalar Birliği, sadece Galatasaray'a değil, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da bir mali disiplin getirdi. Aslında bizim beceremediğimizi devlet yaptı. Çünkü Bankalar Birliğinin arkasında da devlet erki var. Biliyorsunuz, Spor Toto elinden geldiğince herkese destek olmaya çalışıyor.
Spor Toto - 01.05.2021
Eskişehirspor - Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta? Eskişehirspor - Bursaspor hangi kanalda? Eskişehirspor - Bursaspor maçı şifresiz mi?
Spor Toto - 29.04.2021
Arkasspor'da yaprak dökümü
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Geçen hafta altyapısından yetişen smaçör Yiğit Gülmezoğlu ve orta oyuncu Mustafa Koç'la yollarını ayıran İzmir ekibinde şimdi de smaçör Burak Baturalp Güngör yuvadan uçtu. Arkasspor'da iki sezon görev alan Burak Güngör, yeni sezon öncesi Spor Toto ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Spor Toto - 29.04.2021
Yeşilyurt Belediyesi 'yakınca yarı olimpik yüzme havuzu' inşaatı hızla yükseliyor
Spor Toto - 26.04.2021
Burdur'da kaza geçiren minübüste yaralanan yürüyüş sporcusu Şengün, 51 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'na giderken Burdur'da kaza geçiren minibüste ağır yaralanan atletizm sporcusu Şevval Şengün (17), yaşam mücadelesini kaybetti.
Spor Toto - 26.04.2021
Genç atlet Şevval Şengün, hayatını kaybetti
Spor Toto Türkiye Şampiyonası için mart ayında İstanbul'a giderken trafik kazası geçiren 17 yaşındaki atlet Şevval Şengün'ün hayatını kaybettiği bildirildi.
Spor Toto - 26.04.2021
Antakya yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
Antakya Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Spor Toto iş birliği çerçevesinde Saraykent Mahallesi'nde inşa edilmekte olan yarı olimpik yüzme havuzu inşası tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto - 25.04.2021
Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar DiyadinAkhisarspor: Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Kadir Keleş (Dk. 16 Berat Onur Pınar), Bertuğ Bayar, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 84 İlke Nelik), Mert Özyıldırım, Çekdar Orhan (Dk.
Spor Toto - 25.04.2021
Haftanın tarihine bakış
1959- "Spor Toto", şans oyunları arasına girdi.
Spor Toto - 24.04.2021
Akhisar'da kritik derbi
TFF 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala kümede kalma barajının 5 puan gerisinde 26 puanla 16'ncı sırada yer alan Akhisarspor, yarın evinde Süper Lig hedefleyen 4'üncü sıradaki 57 puanlı Altay'la karşı karşıya gelecek. Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynanacak 32'nci hafta mücadelesi diğer karşılaşmalarla aynı saatte, saat 20.
Spor Toto - 24.04.2021
TFF 1. Lig'de Akhisarspor ile Altay yarın Manisa'da karşılaşacak
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 20.
Spor Toto - 24.04.2021
TFF 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yarın aynı saatte oynanacak maçlarla yaşanacak
Son 3 haftaya girilen TFF 1. Lig'de 32. hafta mücadelelerinin hepsi yarın saat 20.30'da başlayacak.
Spor Toto - 20.04.2021
Süper Lig'de 37'nci, TFF 1. Lig'de ise 32'nci hafta maçlarının saatlerinde değişiklik
Yapılan değişikliklerin ardından liglerde haftanın programı şöyle: Süper Lig 23 Nisan Cuma: 20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman) 24 Nisan Cumartesi: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park) 20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya) 20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk) 20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park) 25 Nisan Pazar: 13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya) 16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon) 16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim) 20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) TFF 1. Lig 25 Nisan Pazar: 20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana) 20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk) 20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk) 20.30 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar) 20.
Spor Toto - 20.04.2021
Son dakika haberi! Giresun'a 18 yılda gençlik ve spor alanında 1 milyar liralık yatırım yapıldı
Cemal Öztürk, Spor Toto destekleriyle Giresun'da 2002-2020 yılları arasında reklam karşılığı olarak 17,8 milyon lira tutarında 37 spor tesisi kazandırıldığı bilgisini vererek, 2021 yılı içerisinde de 120 milyon lira tutarında yatırım yapılacağını belirtti.
Spor Toto - 19.04.2021
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 31. haftası oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.
Spor Toto - 18.04.2021
Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serdar Diyadin, Mehmet KapluhanAkhisarspor: Halil Yeral, Semih Görer (Dk. 61 Gökmen Aydoğdu), Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Lawal (Dk. 82 Onurcan Güler), Mert Özyıldırım, Ayuk, Delarge (Dk.