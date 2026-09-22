Haberler

Konya İl Emniyet Müdürü Koç, şehit özel harekat polisinin şampiyon kızını kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının zırhlı polis aracının geçişi sırasında düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çetin'in, Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi'nde şampiyon olan kızı Fatma Sena Çetin Konya İl Emniyet Müdürlüğünde ağırlandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının zırhlı polis aracının geçişi sırasında düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çetin'in, Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi'nde şampiyon olan kızı Fatma Sena Çetin Konya İl Emniyet Müdürlüğünde ağırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, Fatma Sena Çetin'in Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi'nde kendi grubunda şampiyon olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç tarafından Çetin'in başarısının kutlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2016 yılında Mardin Nusaybin'de şehit olan kahraman polisimiz Mustafa Çetin'in kızı, milli sporcumuz Fatma Sena Çetin, Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi'nde kendi grubunda şampiyon olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak, bu anlamlı başarısını kutlamak üzere Fatma Sena'yı misafir ettik.

Şehidimizin emaneti Fatma Sena'yı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz."

Konuya ilişkin paylaşılan videoda ise İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un Çetin'i karşıladığı ve sohbet ettikleri anlara yer verildi.

Kaynak: AA
Vance konuşurken yayını kestiler! Sunucunun sözleri olay oldu

ABD'de deprem! 8 dakikada fişini çektiler
SPK'dan piyasaya yeni hamle! Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

Piyasalarda dengeleri değiştirecek karar
Ankara'da 2'si kardeş üç arkadaşını öldürmüştü! Zanlı teslim ol çağrısına uymayıp aynı tabancayla intihar etti

Polis saklandığı yeri buldu! Cinayet silahını kendine çevirdi
Tek bir taya 8 milyon 750 bin lira! Veliefendi'deki ihalede 13 elit tay 51,6 milyon liraya satıldı

Bir taya 8 milyon 750 bin lira verdiler! İşte o tayın adı
Trump, Genel Kurul'a adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır

Genel Kurul'a adım atar atmaz mesajı verdi! Sözlerinin muhatabı Putin
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı

Enver Altaylı'dan savcıya odasında skandal tehdit

Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler

"Bize yalan söylediler" diyerek Salah isyanı çıkardılar
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı sayısı belli oldu