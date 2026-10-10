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Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi 3. etabı Artvin Yusufeli'nde 375 sporcuyla yapıldı

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Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi 3. etabı Artvin Yusufeli'nde 375 sporcuyla yapıldı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Spor Toto Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 3. etap müsabakalarına 10 ilden 375 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Spor Toto Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 3. etap müsabakaları, Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Karate Federasyonunca, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yusufeli Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 10 ilden 375 sporcu katıldı.

Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Muş, Bingöl, Erzincan ve Kars'tan gelen sporcular, Yusufeli Spor Salonu'nda minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yusufeli Kaymakamı Ahmet Tan, yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İyi bir nesil yetiştirmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Tan, organizasyonun 10 ilden gelen sporcular arasında kardeşlik ve arkadaşlık bağlarının kurulmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci ise baraj projesi nedeniyle yeniden kurulan ilçede, yaşanan zorluklara rağmen gençlere sportif imkanlar sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Yusufeli Belediye spor Kulübünün karate takımında 60 lisanslı sporcu bulunduğunu, bunlardan 39'unun organizasyona katıldığını anlatan Demirci, kısa sürede 3 Türkiye şampiyonu yetiştirdiklerini ifade etti.

Demirci, Yusufeli'nden Elif Nida Atalay ile Borçka'dan Eslem Asya Çamur'un İtalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandıklarını aktararak sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara da çocukların ve gençlerin sporla büyümesini önemsediklerini vurguladı.

Bu doğrultuda spor organizasyonlarını yalnızca birer yarışma değil, aynı zamanda geleceğe yapılan değerli bir yatırım olarak gördüklerini belirten Kara, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Kaynak: AA
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