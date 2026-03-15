Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Halkbank, sezon boyunca 20. galibiyetini kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça, İzzet Ünver)

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal (Volkan Döne, Sliwka, Tuna Uzunkol, Ömercan Burak Karahan, Yiğit Hamza Aslan)

Setler: 25-21, 21-25, 25-22, 18-25, 12-15

Süre: 128 dakika (25, 25, 28, 27, 23)

Bu sonuçla Halkbank, ligdeki 20. galibiyetini elde etti. Spor Toto ise 8. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Araçlarda multimedya kullanımına ilişkin yaptırımlar yeni yönetmeliğe kadar durduruldu

Araçlarda multimedya kullanımına ilişkin yeni karar
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Gönlünü milli yıldızımıza kaptırdı!
Arne Slot'tan Galatasaray'a olay sözler

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış! Galatasaray'a neler diyor bakın
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı

Golü bile gölgede bırakan olay!
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel

Gönlünü milli yıldızımıza kaptırdı!
Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada

Bu kaza değil, resmen cinayet!
Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı

Icardi'den boşanır boşanmaz hemen yeni sevgili yaptı