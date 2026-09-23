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Erkekler Hentbol Süper Lig'de Spor Toto deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 32-30 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 32-30 mağlup etti. THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-17 önde geçen Beykoz Belediyespor, ikinci yarıda üstünlüğü kaptırdı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 32-30 mağlup etti.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 18-17 önde tamamlandı.

İkinci devrede skor üstünlüğünü eline geçiren Spor Toto, müsabakayı 32-30 kazandı.

Kaynak: AA
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