Erkekler Hentbol Süper Lig'de Spor Toto deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 32-30 yendi

Erkekler Hentbol Süper Lig'de Spor Toto deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 32-30 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 32-30 mağlup etti. THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-17 önde geçen Beykoz Belediyespor, ikinci yarıda üstünlüğü kaptırdı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 32-30 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 18-17 önde tamamlandı.
İkinci devrede skor üstünlüğünü eline geçiren Spor Toto, müsabakayı 32-30 kazandı.
Kaynak: AA