Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Spor Toto, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek ligdeki 14. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 6. kez mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin Okumuş, Yıldıray Turan

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça)

Galatasaray HDI Sigorta : Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Wright, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Onur Günaydı, Tatarov, Can Koç)

Setler: 25-17, 25-19, 29-27

Süre: 87 dakika (25, 29, 33)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Spor Toto, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla, Başkent ekibi ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ise 6. kez mağlup oldu.

