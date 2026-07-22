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Aydınlı karateciler Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarı elde etti

Aydınlı karateciler Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarı elde etti
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Samsun'da düzenlenen Spor Toto Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular Irmak Mangi bronz madalya kazanırken, Ayberk Turantaş beşinci oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tebrik etti.

Samsun'da düzenlenen Spor Toto Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

17-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen Spor Toto Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporculardan Irmak Mangi, Bayan U21 Kumite 55 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Şampiyonada Erkek U21 Kumite 60 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Ayberk Turantaş ise başarılı performansıyla Türkiye beşincisi olarak organizasyonu tamamladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ederek ili başarıyla temsil eden sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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