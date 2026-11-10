Spor Toto, Akedaş Onikişubat Belediyespor'u Kupa Voley çeyrek finalinde 3-0 yendi

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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin Okumuş, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Camejo, Mustafa Koç, Herrera, Vasina, Yunus Emre Tayaz (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, Melih Sıratça, İzzet Ünver)

Akedaş Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Gomez, Moreira, Atakan Topal, Candido, Mehmet Hacıoğlu (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Arda Bostan, Yusuf Ali Angun, Necmi Tokatlıoğlu, Hacı Şahin)

Setler: 25-22, 25-22, 25-20

Süre: 89 dakika

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Spor Toto, Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi.

İkinci setin ortalarında iki takım arasında gerginlik yaşandı. Bir pozisyondan sonra tarafların benchleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, araya giren teknik heyetlerin çabasıyla sona erdi. Tartışma sonrası maçın hakemi Spor Toto oyuncusu Orçun Ergün ile Akedaş Onikişubat Belediyespor oyuncusu Candido'ya kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonucunda her iki taraf da birer puan aldı.

Kaynak: AA