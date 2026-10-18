Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto, Güneysuspor'u 37-33 yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto, Güneysuspor'u 37-33 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 37-33 yendi. Güneysu Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-16 önde bitiren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak salondan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 37-33 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 21-16 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Spor Toto, salondan 37-33 galip ayrıldı.
Kaynak: AA