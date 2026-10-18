Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto, Güneysuspor'u 37-33 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 37-33 yendi. Güneysu Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-16 önde bitiren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak salondan galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 37-33 yendi.

Güneysu Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 21-16 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Spor Toto, salondan 37-33 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 81 sitede yayınlandı.
8 aydır saçlarını boyatmıyor! Nurgül Yeşilçay nedenini açıkladı

8 aydır saçlarını boyatmıyor! Nedeni belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlyas Yalçıntaş hakkında 'uyuşturucu' iddianamesi! 10 yıldan fazla hapsi istendi

İlyas Yalçıntaş hakkında iddianame! 10 yıldan fazla hapsi isteniyor
Pokémon 30. yılında yeniden patladı: Bir Pikachu kartı 16 bin sterline satıldı

Pokémon çılgınlığı geri döndü: Bir kart 16 bin sterline satıldı
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul'u vuran sel felaketinden kahreden haber
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

Melis İşiten’den çok konuşulacak itiraf: Sevgilim varken aşık oldum
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo

Emekli maaşlarında yeni hesap! İşte 3 farklı zam senaryosu
Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İlk tören sahnede