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Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, GRK Ohrid'e 38-22 yenilip Avrupa Kupası'na veda etti

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Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Ohrid kentindeki Biljanini Izvori Spor Salonu'nda GRK Ohrid'e 38-22 yenildi. İlk maçı da 36-24 kaybeden Ankara temsilcisi, organizasyona veda etti.

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Kuzey Makedonya ekibi GRK Ohrid'e 38-22 yenildi.

Ohrid kentindeki Biljanini Izvori Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 geride kapatan Ankara temsilcisi, karşılaşmayı da 38-22 kaybetti.

Takımlar arasındaki anlaşma gereği aynı salonda oynanan ilk maçta da rakibine 36-24 yenilen Spor Toto, organizasyona veda etti.

Kaynak: AA
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