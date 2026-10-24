Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, GRK Ohrid'e 38-22 yenilip Avrupa Kupası'na veda etti

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, GRK Ohrid'e 38-22 yenilip Avrupa Kupası'na veda ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Ohrid kentindeki Biljanini Izvori Spor Salonu'nda GRK Ohrid'e 38-22 yenildi. İlk maçı da 36-24 kaybeden Ankara temsilcisi, organizasyona veda etti.
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Kuzey Makedonya ekibi GRK Ohrid'e 38-22 yenildi.
Ohrid kentindeki Biljanini Izvori Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 geride kapatan Ankara temsilcisi, karşılaşmayı da 38-22 kaybetti.
Takımlar arasındaki anlaşma gereği aynı salonda oynanan ilk maçta da rakibine 36-24 yenilen Spor Toto, organizasyona veda etti.
Kaynak: AA