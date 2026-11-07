Spor Toto, Sultanbeyli Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yenerek 5. haftayı kapattı

Spor Toto, Sultanbeyli Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yenerek 5. haftayı kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'u 3-2 yendi. Setler 21-25, 25-21, 25-18, 20-25 ve 13-15 sonuçlanırken mücadele 126 dakika sürdü.
Salon: Sultanbeyli Belediye
Hakemler: Tuncay Sevim, Ahmet Kalay
Sultanbeyli Belediyespor: Emin Gök, Sirlic, Yılmaz Üner, Çağatay Durmaz, Corre, Abdullah Çam (Caner Ergül, Turgay Doğan, Mustafa Cervatoğlu, Emre Fırat)
Spor Toto: Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Rares, Mustafa Koç, Jaime, Vasina (Muhammet Aray, İzzet Ünver, Orçun Ergün, Hakkı Çapkınoğlu, Camejo)
Setler: 21-25, 25-21, 25-18, 20-25, 13-15
Süre: 126 dakika (29, 27, 23, 29, 18)
Sms Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA