Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Spor Toto, Sultanbeyli Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yenerek 5. haftayı kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor Toto, Sultanbeyli Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yenerek 5. haftayı kapattı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'u 3-2 yendi. Setler 21-25, 25-21, 25-18, 20-25 ve 13-15 sonuçlanırken mücadele 126 dakika sürdü.

Salon: Sultanbeyli Belediye

Hakemler: Tuncay Sevim, Ahmet Kalay

Sultanbeyli Belediyespor: Emin Gök, Sirlic, Yılmaz Üner, Çağatay Durmaz, Corre, Abdullah Çam (Caner Ergül, Turgay Doğan, Mustafa Cervatoğlu, Emre Fırat)

Spor Toto: Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Rares, Mustafa Koç, Jaime, Vasina (Muhammet Aray, İzzet Ünver, Orçun Ergün, Hakkı Çapkınoğlu, Camejo)

Setler: 21-25, 25-21, 25-18, 20-25, 13-15

Süre: 126 dakika (29, 27, 23, 29, 18)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Larsa Pippen beyninde anevrizma tespit edildiğini açıkladı

Ünlü yıldız yakalandığı hastalığı açıkladı
İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın

İstanbul’da 2 ayrı operasyon! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti43

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu

Kadınlar derbisinde muhteşem bir son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil15

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz79

Özel'den duyanların "Ne alaka" dediği Fatma Betül Sayan hamlesi