Haberler

Fenerbahçe Medicana Spor Toto SK maçı hangi kanalda, nerden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Medicana Spor Toto SK maçı hangi kanalda, nerden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Medicana ile Spor Toto SK arasında oynanacak kritik karşılaşma, voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, "Fenerbahçe Medicana Spor Toto SK maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme detayları haberimizde.

Fenerbahçe Medicana – Spor Toto SK mücadelesi için geri sayım başladı. Play-off yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler, maçın yayınlanacağı kanal ve canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana Spor Toto SK maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? İşte tüm detaylar…

FENERBAHÇE MEDICANA – SPOR TOTO SK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TVF Erkekler Kupa Volley heyecanında Fenerbahçe Medicana ile Spor Toto SK karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen voleybolseverler için karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – SPOR TOTO SK MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, TRT Spor Yıldız kanalına birçok platform üzerinden erişebiliyor. Kanal; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallarda yer alırken, Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE MEDICANA – SPOR TOTO SK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Medicana ile Spor Toto SK arasındaki TVF Erkekler Kupa Volley karşılaşması, 05 Şubat Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – SPOR TOTO SK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Voleybolseverlerin merakla beklediği mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – SPOR TOTO SK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu kupa mücadelesine İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti