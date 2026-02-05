Fenerbahçe Medicana Spor Toto SK maçı hangi kanalda, nerden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Medicana – Spor Toto SK mücadelesi için geri sayım başladı. Play-off yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler, maçın yayınlanacağı kanal ve canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana Spor Toto SK maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? İşte tüm detaylar…

FENERBAHÇE MEDICANA – SPOR TOTO SK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TVF Erkekler Kupa Volley heyecanında Fenerbahçe Medicana ile Spor Toto SK karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen voleybolseverler için karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – SPOR TOTO SK MAÇI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, TRT Spor Yıldız kanalına birçok platform üzerinden erişebiliyor. Kanal; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallarda yer alırken, Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE MEDICANA – SPOR TOTO SK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Medicana ile Spor Toto SK arasındaki TVF Erkekler Kupa Volley karşılaşması, 05 Şubat Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – SPOR TOTO SK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Voleybolseverlerin merakla beklediği mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – SPOR TOTO SK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu kupa mücadelesine İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu ev sahipliği yapacak.