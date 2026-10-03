Spor Toto, Hentbol Süper Lig'de Giresunspor'u 39-23 yenerek 4. galibiyetini aldı

Spor Toto, Hentbol Süper Lig'de Giresunspor'u 39-23 yenerek 4. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 mağlup etti. Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı 18-10 önde kapatan ev sahibi Spor Toto, ligdeki 4. galibiyetini aldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 mağlup etti.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-10 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 yenerek ligdeki 4. galibiyetini aldı.
Kaynak: AA