Haberler

Spor Toto, Hentbol Süper Lig'de Giresunspor'u 39-23 yenerek 4. galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor Toto, Hentbol Süper Lig'de Giresunspor'u 39-23 yenerek 4. galibiyetini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 mağlup etti. Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı 18-10 önde kapatan ev sahibi Spor Toto, ligdeki 4. galibiyetini aldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 mağlup etti.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-10 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı açan Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 yenerek ligdeki 4. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybeden işçiye parmak başına 100 bin lira teklif edildi

Parmak başına 100 bin lira teklif ettiler! Ben parasında değilim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı

Tek cümleyle paniğe kapıldı! 15,5 milyon TL'sini kaptırdı
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor

Tansiyon yüksek! Orduya talimat verdi, savaş hazırlıkları başladı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira bedelinde ezber bozan karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa'dan türkü yok mu?' dedi, açılan eser alanı coşturdu

"Şanlıurfa'dan türkü yok mu?" dedi, sonrasında açılan eser bomba

Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

Süper Lig devi yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok

Olan bitene daha fazla dayanamadı: Lig nasıl devam edecek?

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta ibra kararı!