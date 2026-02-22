Haberler

Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi


Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı.

Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 52 ilden 693 sporcu mücadele etti.

Kadınlarda Zilan Ertem (48 kilo), Buketnur Karabulut (52 kilo), Ayşenur Karadağ (57 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Ceylan Kocabey (78 kilo), Yağmur Yılmaz (+78 kilo) birinci oldu.

Erkeklerde Emirhan Karahan (60 kilo), Mustafa Berat Şimşek (66 kilo), Niyazi Gökçen (73 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Erman Gürgen (90 kilo), Mertcan Kömpe (100 kilo), İbrahim Tataroğlu (+100 kilo) birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
