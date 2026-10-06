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Yalova'da spor yatırımları protokolü imzalandı, 10 sentetik çim saha yapılacak

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Yalova'nın merkez, ilçe, belde ve köylerindeki spor yatırımları için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ilgili kurum ve belediyeler arasında protokoller imzalandı. Kapsamda merkez ve ilçelere 10 sentetik çim futbol sahası, bazı bölgelere spor salonu ve yüzme havuzu yapılacak.

Yalova'nın merkez, ilçe, belde ve köylerinde hayata geçirilecek spor yatırımları için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ilgili kurum ve belediyeler arasında protokoller imzalandı.

Protokol imza törenine Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile ilgili belediye başkanları katıldı.

Protokoller kapsamında İl Özel İdaresi aracılığıyla Yalova merkezine ve ilçelerine ???????10 sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılması planlanıyor.

Fıstıklı Köyü'ne futbol sahasının yanı sıra 150 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün ve ikili soyunma odası, Hacımehmet Köyü'ne ise çok amaçlı spor salonu yapılacak.

Altınova'ya kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve soyunma odası, Hürriyet Mahallesi'ne yarı olimpik yüzme havuzu, Armutlu'ya ise 650 seyirci kapasiteli spor salonu inşa edilecek.

Esenköy'deki sentetik çim yüzeyli futbol sahasının betonarme tribünleri kapatılacak ve beldeye spor salonu yapılacak.

Tavşanlı'da kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, kapalı basketbol sahası, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu ve tenis kortundan oluşan spor kompleksinin tamamlanması sağlanacak.

Termal'de ilçe stadyumunun tribünleri kapatılacak, ayrıca kaykay pisti, çok amaçlı basketbol sahası ve kapalı yüzme havuzu yapılacak.

Gökçedere Mahallesi'ne sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile çok amaçlı basketbol sahası yapılırken mevcut basketbol sahasının bakım ve onarımı gerçekleştirilecek. Üvezpınar Mahallesi'ne ise açık spor tesisi, sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve basketbol sahası kazandırılacak.

Termal Ortaokulu bahçesine basketbol ve voleybol sahası yapılması, Teşvikiye'deki sentetik çim yüzeyli futbol sahasına da 500 seyirci kapasiteli çelik tribün kazandırılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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