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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Aluron Virtu CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenildi

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonya'da düzenlenen Giganci Siatköwki Turnuvası'nda Aluron Virtu CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenildi. Ankara temsilcisi, turnuvanın son gününde yarın üçüncülük maçında Spor Toto ile karşılaşacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonya'da düzenlenen Giganci Siatköwki Turnuvası'nda Polonya ekibi Aluron Virtu CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 mağlup oldu.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ankara temsilcisi ilk seti 25-22 kazanırken, ikinci seti 25-22'lik skorla kaybetti. Polonya temsilcisi üçüncü seti 26-24, dördüncü seti ise 25-23 aldı ve karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın turnuvanın son gününde üçüncülük maçında Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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