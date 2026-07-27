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Vanspor, 2026-2027 Sezonunda İç Saha Maçlarını Akhisar Spor Toto Stadı'nda Oynayacak

Vanspor, 2026-2027 Sezonunda İç Saha Maçlarını Akhisar Spor Toto Stadı'nda Oynayacak
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor, Van Atatürk Stadı'nın yıkım nedeniyle 2026-2027 sezonunda iç saha maçlarını 12 bin 139 seyirci kapasiteli Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynayacak. Stadın normal sezondaki son lig maçı 2021'de oynanmıştı.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Vanspor, 2026-2027 sezonundaki iç saha maçlarını Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynayacak. Van Atatürk Stadı'nın yıkım sürecine girmesiyle uzun süredir stadyum arayan Vansporlu yetkililerin Akhisar'da karar kıldığı bildirildi. Temeli 6 Mart 2014 tarihinde atılan, 28 Ocak 2018 tarihinde ise hizmete açılan 12 bin 139 seyirci kapasiteli statta normal sezondaki son lig maçı 7 Mayıs 2021 tarihinde oynandı.

O tarihte ev sahibi Akhisarspor, Ümraniyespor'u konuk etmişti. Akhisarspor'un küme düşmesiyle birlikte 1'inci Lig'de normal sezonda Spor Toto Stadı'nda müsabaka oynanmadı. Akhisar, 8 Haziran 2023 tarihinde ise Bodrum FK - Pendikspor arasında oynanan 1'inci Lig Play-Off final maçına ev sahipliği yapmıştı. Bodrum FK'yı finalde mağlup eden Pendikspor Akhisar'da tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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