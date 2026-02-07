Haberler

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi
Güncelleme:
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 29-26 mağlup etti. Maçın ilk yarısını konuk takım 15-10 önde kapatırken, Spor Toto ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galibiyet elde etti.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 29-26 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım, 15-10 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Spor Toto, karşılaşmadan 29-26 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
