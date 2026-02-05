Haberler

Edirne'den kısa kısa

Sakarya'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi'nde Havsalı sporcu Buğlem Enç, 12 yaş altı 54 kilogram kategorisinde ikincilik kazandı.

Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi müsabakalarında Havsalı sporcu Buğlem Enç ikincilik elde etti.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen müsabakalara 12 yaş altı 54 kilogram kategorisinde Enç de katıldı.

Havsa Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Okulu sporcusu Enç, karşılaşmalarda ikinci olmayı başardı.

Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası sürüyor

Edirne'de 14 Yaş Altı Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası 1. Grup Müsabakaları devam ediyor.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda ikinci gün oynanan karşılaşmalarda takımlar galibiyet için mücadele etti.

Grup birincileri ve ikincileri arasında yapılacak çapraz eşleşme müsabakaları ise yarın gerçekleşecek.

Turnuva, aynı gün oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Bakım evine hayırseverden 1 ton mama

İpsala ilçesinde faaliyet gösteren gıda firması sahibi Necmi Sezer, Keşan ilçesindeki hayvan bakım evine 1 ton mama bağışında bulundu.

Keşan Belediyesi Veteriner Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan bakım evlerine yönelik desteklerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Sezer'in sokak hayvanları için 1 ton mama bağışladığı ifade edilerek, duyarlılığından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
