Erzincanlı sporcular Artvin Yusufeli'deki karate müsabakalarında 12 madalya kazandı

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Erzincanlı sporcular, Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Spor Toto Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 3. Etap Müsabakaları'nda 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 12 madalya elde etti.

10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Erzincanlı sporculardan Hayrunnisa Eren, Elif Sude Selçuk, Osman Ayhan ve Enes Talha Öğütçü, kendi kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Elif Buğlem Dinç, Çağan Bağcı, Şerafettin Buğra Ateş ve Aslıhan Dila Karakaş gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cihangir Karakaya, Yiğit Emre Eryılmaz, Yusuf Ayaz Gülsever ve Belinay Ofluoğlu ise müsabakaları üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı