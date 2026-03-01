Haberler

Efeler Ligi'nde 22'nci hafta sona erdi

Güncelleme:
EFELER Ligi'nde 22'nci hafta maçları sonunda alınan sonuçlar belli oldu. Spor Toto Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0, Halkbank ise Gebze Bld. karşısında aynı skorla galip gelerek haftanın dikkat çeken karşılaşmalarını kazandı.

Hafta sonunda alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (25-17, 25-19, 29-27)

Gebze Bld. - Halkbank: 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - İBB Spor Kulübü: 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-20)

İstanbul Gençlik - Bursa Büyükşehir Bld.: 3-0 (25-20, 25-18, 31-29)

Ziraat Bankkart - Altekma: 3-0 (25-18, 25-13, 25-19)

Fenerbahçe Medicana - Gaziantep Gençlik Spor: 2-3 (20-25, 25-18, 20-25,25-14, 14-16)

