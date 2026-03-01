Efeler Ligi'nde 22'nci hafta sona erdi
EFELER Ligi'nde 22'nci hafta maçları sonunda alınan sonuçlar belli oldu. Spor Toto Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0, Halkbank ise Gebze Bld. karşısında aynı skorla galip gelerek haftanın dikkat çeken karşılaşmalarını kazandı.
Hafta sonunda alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (25-17, 25-19, 29-27)
Gebze Bld. - Halkbank: 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor - İBB Spor Kulübü: 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-20)
İstanbul Gençlik - Bursa Büyükşehir Bld.: 3-0 (25-20, 25-18, 31-29)
Ziraat Bankkart - Altekma: 3-0 (25-18, 25-13, 25-19)
Fenerbahçe Medicana - Gaziantep Gençlik Spor: 2-3 (20-25, 25-18, 20-25,25-14, 14-16)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı