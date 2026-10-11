Diyarbakır Çermikli karateciler Gaziantep'te çifte şampiyon oldu

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Gaziantep'te düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap karate müsabakalarında, Diyarbakır Çermikli sporcular çifte şampiyonluk kazandı.

Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap karate mücadelesinde Çermikli Abdulsamet Yılmaz ve Yusuf Demir, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldular. Sporcular elde ettikleri bu başarıdan dolayı altın madalya ile ödüllendirildi. Takımın karate antrenörü Ali Duran, sporcularını azimli çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı