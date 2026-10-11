Haberler

Diyarbakır Çermikli karateciler Gaziantep'te çifte şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermikli karateciler Gaziantep'te çifte şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap karate müsabakalarında Diyarbakır Çermikli sporcular Abdulsamet Yılmaz ve Yusuf Demir şampiyon oldu. Sporcular altın madalyayla ödüllendirilirken antrenör Ali Duran, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Gaziantep'te düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap karate müsabakalarında, Diyarbakır Çermikli sporcular çifte şampiyonluk kazandı.

Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap karate mücadelesinde Çermikli Abdulsamet Yılmaz ve Yusuf Demir, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldular. Sporcular elde ettikleri bu başarıdan dolayı altın madalya ile ödüllendirildi. Takımın karate antrenörü Ali Duran, sporcularını azimli çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı

Jandarmayı harekete geçiren görüntü!
Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ilde yaygınlaştırılacak
Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar

İstanbul'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar geldi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi

İçişleri Bakanı Çiftçi fon mağdurları için tarih verdi
16 aylık takip, 120 adrese şafak baskını! 'Yıkamacılar' çetesi çökertildi: Elebaşı dahil 73 tutuklama

Vatandaşa kan kusturan çete çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar’dan 4 şart

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için 4 şart