Efeler Ligi: Halkbank: 2 Spor Toto: 3

Efeler Ligi'nin 3-4 Play-Off etabının birinci maçında Halkbank, sahasında Spor Toto'ya 3-2 mağlup oldu. Etabın ikinci maçı cumartesi günü saat 14.00'te Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan Sokolov, Aleksander Sliwka, Volkan Döner (L), Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin, Yoandy Leal Hidalgo, Tuna Uzunkol, Arda Bostan, Marek Sotola, Umut Özdemir, Yiğit Hamza Aslan

Spor Toto: Marko Ivovic, Mustafa Koç, Jesus Herrera Jaime, Oreol Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Burak Mert (L), Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Emin Gök, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, İzzet Ünver, Mehmet Ege Biber, Bennie Tuinstra

Setler: 23-25, 25-20, 29-27, 21-25, 12-15

Süre: 2 saat 33 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Kadınları ve 15 yaş altı çocukları ilgilendiriyor! TBMM'den geçti
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti

Ayağının tozuyla geldi, tek tek denedi
İbrahim Tatlıses'ten 'Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?' sorusuna güldüren cevap

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna bomba cevap