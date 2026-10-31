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Artı Değer Vanspor, Trendyol 1. Lig'de Sarıyer'i 88. dakikada 1-0 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Artı Değer Vanspor FK, Spor Toto Akhisar Stadı'nda SMS Grup Sarıyer'i 1-0 yendi. Vanspor'a galibiyeti getiren tek golü 88. dakikada Alhaft kaydetti.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Berkay Aydemir, Emrah Ünal, Emre Doğu

Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamet Dumlu, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Kadir Seven (Dk. 83 Batuhan İşçiler), Mehmet Manış (Dk. 66 Ozan Can Kökçü), Hikmet Çiftçi, Mehmet Özcan, Faruk Can Genç (Dk. 83 Celal Hanalp), İlkan Sever (Dk. 70 Alhaft), Yenne, Oliveira (Dk. 83 Furkan Özhan)

Sms Grup Sarıyer : Sehic, Eşref Korkmazoğlu, Caner Osmanpaşa, Kaan Arslan, Üzeyir Ergün, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Furkan Gedik-Dk. 71 Poko), Silva (Dk. 90 Batuhan Kör), Tunahan Ergül, Thiam (Dk. 71 Doğan Can Davas), Eze, Efecan Karaca (Dk. 71 Eren Karadağ)

Gol: Dk. 88 Alhaft (Artı Değer Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Oulare, Dk. 90+4 Hikmet Çiftçi (Artı Değer Vanspor FK), Dk. 46 Tunahan Ergül, Dk. 90+3 Doğan Can Davas ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Artı Değer Vanspor FK, Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadığı maçta SMS Grup Sarıyer'i 1-0 yendi.

Kaynak: AA
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