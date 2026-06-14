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Trabzon'da Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi 1. etap müsabakaları yapıldı

Trabzon'da Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi 1. etap müsabakaları yapıldı
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Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi 1. etap karate müsabakaları Trabzon'da düzenlendi. 14 ilden 7-13 yaş arası 450 sporcu kata ve kumite dallarında yarıştı. Dereceye girenlere madalyaları verildi.

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi 1. etap karate müsabakaları Trabzon'da yapıldı.

Türkiye Karate Federasyonunca düzenlenen organizasyonda Trabzon, Ardahan, Artvin Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Ordu, Rize, Samsun ve Sinop'tan 7-13 yaş arasındaki 450 sporcu, kata ve kumite müsabakalarında mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Beşirli Spor Salonu'ndaki müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verdi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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