Altekma, Efeler Ligi'nin ilk haftasında sahasında Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma, sahasında Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. Mücadele 27-29, 21-25, 25-9, 27-25 ve 15-13'lük setlerle tamamlanırken Altekma ilk haftadan galibiyetle ayrıldı.
Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma sahasında Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Gani Arslan
Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Özgür Karababa, Jackson Young, Berk Dilmenler, Abdulvahap Han (Hüseyin Şahin, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Boğaçhan Zambak, Paolo Zonca, Oğuzhan Tarakçı)
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Mustafa Koç, Lukas Vasina, Emre Tayaz, Jaima Herrera, Rares Balean (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, Ege Mehmet, İzzet Ünver, Kaan Bülbül, Tarık Erginay, Melih Sıratça)
Setler: 27-29, 21-25, 25-9, 27-25, 15-13