Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup ederek Efeler Ligi'nde 2'de 2 yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 27-25, 23-25, 25-20, 33-35 ve 9-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Halkbank ligde 2'de 2 yaparken Spor Toto ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk

Spor Toto: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Rares, Mustafa Koç, Herrera, İzzet Ünver (Hasan Yeşilbudak, Mert Sıratça, Mehmet Ege Biber, Kaan Bülbül, Berk Şentürk)

Halkbank : Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Ferreira, Bardarov (Volkan Döne, Ömercan Burak Karahan, Deroo, Berat Batın Mergen, Rodriguez)

Setler: 27-25, 23-25, 25-20, 33-35, 9-15

Süre: 153 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.

Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 2'de 2 yaptı. Kırmızı-beyazlı takım ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı

Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbulspor'un tek taraftarı Muğla deplasmanında! Tribünde sadece kendisi ve iki çocuğu vardı

Koca tribünde sadece onlar vardı! Çocuklarına verdiği sözü tuttu
Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti! Komşusunu yüzünden bıçakladı

Sebebi pes dedirtti! Kedi tüyü yüzünden komşusunu bıçakladı
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü

Katliam gibi kaza! 4'ü çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi
Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı

Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü! Yaralılar var
Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
Eve gizlice girip, yatağında uyuyan genç kadını bıçakladı! O anlar kamerada

Eve gizlice girip, yatağında uyuyan kadını bu hale getirdi