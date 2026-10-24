Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup ederek Efeler Ligi'nde 2'de 2 yaptı

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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk

Spor Toto: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Rares, Mustafa Koç, Herrera, İzzet Ünver (Hasan Yeşilbudak, Mert Sıratça, Mehmet Ege Biber, Kaan Bülbül, Berk Şentürk)

Halkbank : Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Ferreira, Bardarov (Volkan Döne, Ömercan Burak Karahan, Deroo, Berat Batın Mergen, Rodriguez)

Setler: 27-25, 23-25, 25-20, 33-35, 9-15

Süre: 153 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.

Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 2'de 2 yaptı. Kırmızı-beyazlı takım ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA