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Spor Toto Süper Lig Erkekler ve Kadınlar 1'inci Lig Final Serisi Başlıyor

Spor Toto Süper Lig Erkekler ve Kadınlar 1'inci Lig Final Serisi Başlıyor
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Spor Toto Süper Lig Erkekler ve Kadınlar 1'inci Lig Final Serisi, 2025-2026 sezonu şampiyonlarını belirlemek üzere başlıyor. Erkeklerde Galatasaray-ENKA, kadınlarda Göztepe-Galatasaray Zena finalde karşılaşacak.

SPOR Toto Süper Lig Erkekler ve Kadınlar 1'inci Lig Final Serisi müsabakaları, 2025–2026 sezonunun şampiyonlarını belirlemek üzere başlıyor.

Erkeklerde Spor Toto Süper Lig Final Serisi'nde Galatasaray Spor Kulübü ile ENKA Spor Kulübü şampiyonluk için mücadele edecek. Üçüncülük serisinde ise ASSK ile Heybeliada Su Sporları Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Kadınlar 1'inci Lig Final Serisi'nde ise Göztepe Spor Kulübü ile Galatasaray Zena şampiyonluk mücadelesi verirken, üçüncülük serisinde Dalton Koleji ile Nevşehir Belediyesi karşılaşacak.

İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de oynanacak final serileri boyunca takımlar, sezonun en önemli müsabakalarında kupaya ulaşabilmek için mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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