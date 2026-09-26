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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. haftada 4 maç oynandı, Beşiktaş 48-36 kazandı

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında 4 maç oynandı. Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 48-36, Giresunspor, Mihalıççık Belediyespor'u 31-29, İstanbul Gençlik, Güneysuspor'u 36-30 mağlup etti. Göztepe Diyet Kapıma Gelsin ise Spor Toto'ya 34-42 yenildi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında 4 karşılaşma yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 48-36

Giresunspor-Mihalıççık Belediyespor: 31-29

Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Spor Toto: 34-42

İstanbul Gençlik-Güneysuspor: 36-30

Erkekler Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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