Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda GRK Ohrid'e 36-24 yenildi

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda GRK Ohrid'e 36-24 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında deplasmanda GRK Ohrid'e 36-24 yenildi. İlk yarıyı 18-10 geride bitiren Spor Toto, rövanşta yarın TSİ 19.30'da Ohrid'deki Biljanini Izvori Spor Salonu'nda aynı rakiple karşılaşacak.
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında konuk olduğu Kuzey Makedonya ekibi GRK Ohrid'e 36-24 yenildi.
Ohrid kentindeki Biljanini Izvori Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-10 geride bitiren Spor Toto, karşılaşmayı da 36-24 kaybetti.
Rövanş mücadelesi, yarın TSİ 19.30'da aynı salonda yapılacak.
Kaynak: AA