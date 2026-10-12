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Karakaş Spor Kulübü, Yıldızlar Ligi'nde 43 madalyayla genel klasmanda üçüncü oldu

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Karakaş Spor Kulübü, Yıldızlar Ligi'nde 43 madalyayla genel klasmanda üçüncü oldu
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Türkiye Karate Federasyonu'nun düzenlediği Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap müsabakalarında Isparta'dan Karakaş Spor Kulübü, 43 madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü oldu. Kulüp, 24 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalyayla bu dereceyi elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap müsabakalarında mücadele eden Isparta'dan Karakaş Spor Kulübü, 43 madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap müsabakaları, 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde 7 bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Müsabakaların İzmir etabı Torbalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilirken, turnuvaya 8 ilden 51 kulüp ve 782 sporcu katıldı. Turnuvada Isparta'dan Karakaş Spor Kulübü, 33 sporcusuyla 46 kategoride mücadele etti.

Kulüp sporcuları müsabakaları 24 altın, 8 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 43 madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla Karakaş Spor Kulübü, genel klasmanda üçüncülük elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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