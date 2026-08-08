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Van Spor FK ile Kayserispor, Akhisar'da karşılaşacak

Van Spor FK ile Kayserispor, Akhisar'da karşılaşacak
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Trendyol 1'inci Lig'in ilk haftasında Van Spor FK, iç saha maçını oynayacağı Spor Toto Akhisar Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Van Atatürk Stadı'nın yıkılması nedeniyle Türkiye'nin diğer ucundaki Akhisar'ı seçen Van temsilcisi, antrenmanlarını İzmir Torbalı'da yapacak. Kayserispor ise transfer yasağını kaldırarak 15 yeni oyuncu kadrosuna kattı.

TRENDYOL 1'inci Lig'in ilk haftasında yarın Van Spor FK ile Kayserispor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Direnç Tonusluğlu'nun yöneteceği maç saat 21.30'da başlayacak. Van Atatürk Stadı yıkıldığı için iç saha maçlarını oynayacak stat arayan Vanspor, kente 1740 kilometre uzaklıkta Türkiye'nin diğer ucundaki Akhisar Stadı'nda karar kılmıştı. Akhisar Belediyesi ile kulüp arasında iç saha maçlarını ilçede oynamasıyla ilgili protokol imzalanırken, Doğu temsilcisi antrenmanlarını ise 2'nci ligden çekilip Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Altınordu'nun İzmir Torbalı'daki tesislerinde yapacak. Van Spor FK'nın 5 iç saha maçını ise İstanbul'da oynayacağı iddia edildi. Süper Lig'de 7 yıl boyunca Ege'yi temsil eden Akhisarspor'un iç saha maçlarını oynaması için yapılarak 2018 senesinde kapılarını açan Spor Toto Akhisar Stadı, bu kulüp 2024'te amatöre düşünce profesyonel maçlara kapanmıştı. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kayserispor ise bu maç öncesi transfer yasağını kaldırarak 15 takviye yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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