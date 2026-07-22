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Karaman'da 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları yapıldı

Karaman'da 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları yapıldı
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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde düzenlenen 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak müsabakalarında 15 şehirden 22 sporcu kıyasıya yarıştı. Erkeklerde ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi. Federasyon başkanı, şampiyonların milli takıma seçileceğini açıkladı.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 2026 Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Müsabakaları gerçekleştirildi.

Sarıveliler 15. Geleneksel Karacaoğlan Sıla, Kiraz ve Bal Festivali'nin son gününde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 farklı şehirden 22 sporcu şampiyonluk için ringe çıktı.

Müsabakalarda, erkeklerde Harun Kadir Güngör, Gürkan Uğur Yıldız, Yusuf Yüksektepe, Ayhan Özbay, Yusuf Emre Karala, Kerem Demir kendi sıkletinde şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlarda Beratsu Yılmazer, Elif Sultan Taşkıran, Gizemnur Tatlı, Fatime Yürekli, İlknur Karakulah şampiyon oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Sarıveliler Belediyesi işbirliği ile güzel bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Toplamda 6 süper lig organizasyonu düzenleyeceklerini belirten Yıldız, "Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda Türkiye Şampiyonaları'nda ilk 4'e giren sporcular ile teknik kurulun kaliteli olarak seçtiği sporcular katılabiliyor. Bu liglerde şampiyon olan sporcular milli takıma alınarak Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek." dedi.

Organizasyonun profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Sarıveliler Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Etkinlikle gençleri spora teşvik etmek istediklerini aktaran Yılmaz, katılımdan memnun olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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