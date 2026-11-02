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Sivasspor, Vanspor deplasmanı hazırlıklarına 14. hafta maçı için başladı

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Sivasspor, Vanspor deplasmanı hazırlıklarına 14. hafta maçı için başladı
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Sivasspor, 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda Boluspor maçında süre alanlar yenilenme çalışması yaptı; maç 7 Kasım Cumartesi 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar gerçekleştirdi.

Ligde dün oynanan Boluspor maçında süre alan oyuncular ise yenilenme antrenmanı yaptı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Artı Değer Vanspor FK, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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