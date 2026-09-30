Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto ile İstanbul Gençlik 32-32 berabere kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto ile İstanbul Gençlik 32-32 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen maçta Spor Toto ile İstanbul Gençlik 32-32 berabere kaldı. İlk yarıyı İstanbul Gençlik 15-13 önde bitirdi. Son dakikaya 32-30 önde giren Spor Toto üstünlüğünü koruyamadı, taraflar birer puanla ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen maçta Spor Toto ile İstanbul Gençlik, 32-32 berabere kaldı.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip İstanbul Gençlik, 15-13 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen maçın son dakikasına 32-30 önde giren Spor Toto, üstünlüğünü koruyamadı.
Karşılaşma 32-32 biterken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Kaynak: AA