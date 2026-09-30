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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto ile İstanbul Gençlik 32-32 berabere kaldı

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen maçta Spor Toto ile İstanbul Gençlik 32-32 berabere kaldı. İlk yarıyı İstanbul Gençlik 15-13 önde bitirdi. Son dakikaya 32-30 önde giren Spor Toto üstünlüğünü koruyamadı, taraflar birer puanla ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasından ertelenen maçta Spor Toto ile İstanbul Gençlik, 32-32 berabere kaldı.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip İstanbul Gençlik, 15-13 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçın son dakikasına 32-30 önde giren Spor Toto, üstünlüğünü koruyamadı.

Karşılaşma 32-32 biterken, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: AA
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