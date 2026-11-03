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Ekenler Beton Sivasspor, Vanspor FK maçı öncesi taktik idman yaptı

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Ekenler Beton Sivasspor, Vanspor FK maçı öncesi taktik idman yaptı
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldı; karşılaşma 7 Kasım Cumartesi saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanın devamında taktik organizasyonlar gerçekleştirdi.

Ekenler Beton Sivasspor ile Artı Değer Vanspor FK, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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