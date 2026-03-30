Tek kağıtla 60 milyon kazandılar

Türkiye'de Spor Toto'da büyük bir ikramiye heyecanı yaşandı. İki talihli vatandaş, haftanın tüm maç sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

15 MAÇI DA DOĞRU BİLDİLER

Spor Toto kuponunda yer alan 15 karşılaşmanın tamamını doğru tahmin eden iki kişi, büyük ödülün sahibi oldu. Zorlu tahminlerin yer aldığı haftada bu başarı dikkat çekti.

TOPLAM 60 MİLYON TL KAZANÇ

Kazanan talihlilerin toplamda 60 milyon TL'lik ödülü paylaştığı öğrenildi. Bu büyük ikramiye, Spor Toto tarihinin dikkat çeken kazançları arasında yer aldı.

ŞANS YÜZLERİNE GÜLDÜ

Uzun süredir yüksek tutarlı kazançların beklendiği oyunda, iki kişinin aynı haftada tüm sonuçları bilmesi büyük ilgi gördü.