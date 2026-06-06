Sutopu Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
2025-2026 Sezonu Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, final serisinde ENKA'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Heybeliada Su Sporları Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.
TÜRKİYE Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 Sezonu Spor Toto Süper Lig Final ve Klasman Serileri, oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Sezon sonunda Galatasaray SK, final serisinde ENKA SK'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük serisinde ise Heybeliada Su Sporları Kulübü, ASSK karşısında seriyi 3-0 kazanarak sezonu üçüncü sırada tamamladı. Sezonu ENKA SK ikinci sırada tamamlarken, Heybeliada Su Sporları Kulübü üçüncü oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı