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Sutopu Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

Sutopu Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
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2025-2026 Sezonu Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, final serisinde ENKA'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Heybeliada Su Sporları Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

TÜRKİYE Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 Sezonu Spor Toto Süper Lig Final ve Klasman Serileri, oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Sezon sonunda Galatasaray SK, final serisinde ENKA SK'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük serisinde ise Heybeliada Su Sporları Kulübü, ASSK karşısında seriyi 3-0 kazanarak sezonu üçüncü sırada tamamladı. Sezonu ENKA SK ikinci sırada tamamlarken, Heybeliada Su Sporları Kulübü üçüncü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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