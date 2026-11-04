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Sivasspor, Vanspor FK deplasmanı hazırlıklarını 14. hafta öncesi sürdürdü

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Sivasspor, Vanspor FK deplasmanı hazırlıklarını 14. hafta öncesi sürdürdü
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas ve taktik çalışmaları yapıldı; maç 7 Kasım Cumartesi 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Artı Değer Vanspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanın devamında taktik organizasyonlar gerçekleştirdi.

Ekenler Beton Sivasspor ile Artı Değer Vanspor FK, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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