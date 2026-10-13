Fenerbahçeli Matic, her kulvarda şampiyonluk ve Challange Kupası istiyor

FENERBAHÇE Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Marko Mert Matic, "Çok yoğun çalışıyoruz. Bu sene her kulvarda savaşmak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz. Özellikle Türkiye Ligi'nde. Challange Kupası'nı da alıp kupayı İstanbul'a getirmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol oyuncusu Marko Mert Matic, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıkları hakkında Marko Mert Matic, "Çok yoğun tempoda çalışıyoruz, 3-4 arkadaş yeni katıldı takıma. Dediğim gibi çok yoğun çalışıyoruz. Bu sene her kulvarda savaşmak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz. Özellikle Türkiye Ligi'nde. Challange Kupası'nı da alıp kupayı İstanbul'a getirmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

'LİG GERÇEKTEN ÇOK ZOR GEÇECEK'

Ligde çok iyi takımların olduğunu belirten Matic, "Bu sene lig çok zor. Halkbank, Ziraat Bankası, Galatasaray ve Spor Toto gibi çok iyi takımlar var. Lig gerçekten çok zor geçecek. Sabırlı olmamız ve çok çalışmamız lazım. Takım olarak beraber çalışırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'YE HER ZAMAN AYRI SEMPATİM VARDI'

Yaklaşık 13 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve uzun süredir Fenerbahçe'ye ilgi duyduğunu belirten Mert Matic, " Fenerbahçe'ye her zaman ayrı sempatim vardı. Son 5-6 sezondur futbolu çok aktif takip ediyorum. Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'yi çok seviyorum" sözlerini sarf etti.

'ASENSIO'YU ÇOK BEĞENİYORUM'

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda çok büyük oyuncular olduğunu dile getiren 31 yaşındaki voleybolcu, "Marco Asensio'yu çok beğeniyorum. Bu sezon Ederson gibi, Lukaku gibi büyük oyuncular var. N'Golo Kante'yi de çok beğeniyorum. Sadece futbolcu olarak değil, karakter olarak da bence çok örnek bir sporcu" dedi.

Futbol takımının maçlarına fırsat buldukça gittiğini aktaran Matic, "Geçen sezon 4-5 maça gittim, bu sezon da 2 maça gittim" ifadelerini kullandı.

'CADDEBOSTAN'DA YÜRÜYÜŞ YAPMAYI SEVİYORUM'

Yoğun programı nedeniyle İstanbul'u gezmeye fazla vakit bulamadığını söyleyen Mert Matic, "Çok müsait zamanım olmuyor. Boş zamanlarımda İstanbul'u gezme fırsatım olmuyor ama genelde Caddebostan'da yürüyüş yapmayı seviyorum. Oturmayı da seviyorum çünkü çok güzel bir yer" diye konuştu.

'MELİSSA VARGAS DÜNYANIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN'

Kadın voleybol takımından bir ismi transfer etme şansı olsa bunun Melissa Vargas olacağını belirten tecrübeli voleybolcu, "Bence erkek voleybolu ve kadın voleybolunu kıyaslamak doğru değil. Çünkü bambaşka taktikler var. Fiziksel olarak biz kadınlara göre çok daha güçlüyüz. Ancak hem Türkiye Milli Takımı hem de Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı çok güçlü. Bir oyuncuyu transfer edebilseydim büyük ihtimalle Vargas olurdu. Çünkü dünyanın en büyük yeteneklerinden biri ama Vargas'ın pozisyonunda çok iyi oyuncularımız var" dedi.

Taraftarların desteğiyle kupaya ulaşacaklarını vurgulayan Mert Matic, "Umarım bu sene bizi desteklersiniz. Biz de sizi en iyi şekilde temsil edip güzel başarılara ve kupalara ulaşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı