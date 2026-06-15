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Elazığ'a 10 yeni spor sahası

Elazığ'a 10 yeni spor sahası
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Elazığ'da gençler ve çocuklar için modern tesislerde spor yapma imkanı sağlayacak 10 yeni spor sahasının yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalandı. Yapımı tamamlanan ve devam eden tesislerle birlikte il genelindeki spor sahası sayısının 80'e ulaşacağı bildirildi.

Elazığ'a kazandırılacak 10 yeni spor sahasının yapımı için protokol imzalandı.

Elazığ'da spor yatırımları aralıksız sürüyor. Gençlerin ve çocukların modern tesislerde spor yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile kente kazandırılacak 10 yeni spor sahasının yapımı için protokol imzalandı. Yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden tesislerle birlikte il genelindeki spor sahası sayısının 80'e ulaşacağı bildirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sporun yalnızca sportif başarıdan ibaret olmadığına; aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesi, sosyal gelişimin desteklenmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi açısından önemli bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla ilimizin dört bir yanında spor altyapısını güçlendirmeye, vatandaşlarımızın spor tesislerine erişimini artırmaya ve her çocuğumuzun nitelikli spor ortamlarında yetişmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün imzalanan 10 yeni spor sahası protokolü de bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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