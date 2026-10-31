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Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi'nde Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Spor Toto, Ankara'da konuk ettiği Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi. 25-20, 20-25, 25-23 ve 25-19'luk setlerle sonuçlanan maç 116 dakika sürdü.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Sadık Canyurt

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Rares, Mustafa Koç, Jaime, Vasina, Yunus Emre Tayaz (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, İzzet Ünver, Melih Sıratca, Orçun Ergün, Hakkı Çapkınoglu)

Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Mestre, Ahmet Kaan Karaçil, Ensing, Espeland, Kemal Kayhan (Serkan Koçak, Ümit Demir, Oğulcan Yatgın, Eren Kanlı)

Setler: 25-20, 20-25, 25-23, 25-19

Süre: 116 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Spor Toto, Ankara'da konuk ettiği Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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