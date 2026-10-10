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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Spor Toto'yu 3-2 yenerek turnuvayı 3. tamamladı

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Spor Toto'yu 3-2 yenerek turnuvayı 3. tamamladı
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen Giganci Siatkowki Turnuvası'nın üçüncülük maçında Spor Toto'yu 3-2 mağlup ederek turnuvayı 3. tamamladı. Halkbank, karar setini 15-12 kazanarak üçüncülüğü elde etti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Giganci Siatkowki Turnuvası'nın üçüncülük maçında Spor Toto'yu 3-2 mağlup ederek, turnuvayı 3. tamamladı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen Giganci Siatkowki Turnuvası'nın 3.'lük maçında Spor Toto ile karşı karşıya geldi. Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup ederek, turnuvayı 3. tamamladı.

Mücadeleye etkili başlayan Halkban, Spor Toto karşısında üstün bir oyun sergileyerek ilk seti 25-21 kazandı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette iki takım da son ana kadar mücadeleyi bırakmadı. Setin kritik bölümünde üstünlüğü ele geçiren Spor Toto, 36-34'lük skorla seti kazanarak karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti Halkbank, 25-18 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette Spor Toto, 25-17'lik skorla üstünlük sağlayarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi karar setine taşıdı. Beşinci setin başında rakibi karşısında farkı açan Halkın Efeleri, üstünlüğünü set sonuna kadar koruyarak 15-12'lik skorla seti, 3-2'lik sonuçla da karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Salon: Aqua Zdrj, Wabrzych

Halkbank: Murat Yenipazar, Yiğit Hamza Aslan, Halit Kurtuluş, Darlan Ferreira, Denyslav Bardarov, Ahmet Samet Baltacı, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Matey Kaziyski, Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Alejandro Rodriguez Fuentes

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Spor Toto: Emre Tayaz, Orçun Ergün, Rares Balean, Kaan Bübül, Jaime Jesus Herrera, İzzet Ünver, Hasan Yeşilbudak (L), Muhammed Aray (L), Ulaş Kıyak, Melih Sıratçı, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Lukas Vasina, Mehmet Ege Biber.

Başantrenör: Nedim Özbey

Setler: 25-21, 34-36, 25-18, 17-25, 15-12

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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