Haberler

Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Mihalıççık Belediyespor'u 33-27 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u 33-27 mağlup etti. İlk yarıyı 19-18 önde bitiren Mihalıççık Belediyespor, Ankara'daki mücadelede ikinci yarıda Spor Toto'nun üstünlüğüne engel olamadı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u 33-27 mağlup etti.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Mihalıççık Belediyespor, 19-18 önde bitirdi.

İkinci yarıda öne geçen ve farkı açan Spor Toto, karşılaşmayı 33-27 kazandı.

Kaynak: AA
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü

A Milli Takım'da forma giyemeyen Hakan, Inter'de fırtına gibi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'dan İngiltere'de Türk tenor sürprizi

Sürprizlere doyamıyor! Bu sefer yaptığını görenler şaşkına dönecek
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi

İstediği oldu! Dursun Özbek'ten mutlusu yok
Selçuk Şahin esti gürledi: Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim

Maç sonunda esti gürledi: Bu kadar kötü niyetli bir hakem...
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi

Başörtüsü krizi büyüdü! Aliyev'in bu görüntüleri yayınlandı
Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu

Namaza gelmeyince aramaya koyuldular! Acı gerçek mezarlıkta çıktı
Güney Afrika’da göçmen karşıtı şiddet olayları nedeniyle ordu sokağa indi

Afrika ülkesi karıştı! Halk ayaklandı, ordu sokağa indi