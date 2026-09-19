Spor Toto Başkanı Öztürk, Şırnak'ta inşaatı süren 1500 kişilik spor salonunu inceledi

Spor Toto Başkanı Öztürk, Şırnak'ta inşaatı süren 1500 kişilik spor salonunu incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Spor Toto Teşkilat Başkanı Öztürk, Vali Yardımcısı Tığlı ve İl Müdürü Din, Şırnak'ta spor ve gençlik yatırımlarını inceledi. Heyet, inşaatı süren 1500 kişilik spor salonu, 1000 kişilik öğrenci yurdu ve gençlik merkezini, Kumçatı'daki tamamlanan gençlik merkezini de inceledi.
Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Şırnak'ta inşaatı süren ve tamamlanan spor ve gençlik yatırımlarını inceledi.
Öztürk, Tığlı ve Din, inşaatı süren 1500 kişilik spor salonu, 1000 kişilik öğrenci yurdu ve gençlik merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Kumçatı beldesine geçen Öztürk, Tığlı ve Din, burada yapımı tamamlanan gençlik merkezinin fiziki durumu ve gençlerin kullanımına sunulacak alanları kontrol etti.
Kaynak: AA