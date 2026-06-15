Karate Şampiyonasında Eskişehir rüzgarı

Eskişehirli sporcular, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'nda elde ettikleri 27 birincilik, 3 ikincilik ve 8 üçüncülük dereceleriyle büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde 7 bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonaya katılan Eskişehirli genç karateciler turnuvada adeta madalya yağmuru yaşattı. Kendi kategorilerinde zorlu rakiplerini geride bırakan Eskişehirli sporcular, turnuvayı 27 birincilik, 3 ikincilik ve 8 üçüncülük dereceleriyle bitirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü genç sporcuları tebrik ederek başarılanın devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı