Haberler

Karate Şampiyonasında Eskişehir rüzgarı

Karate Şampiyonasında Eskişehir rüzgarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirli sporcular, Türkiye Karate Federasyonu'nun düzenlediği Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'nda 27 birincilik, 3 ikincilik ve 8 üçüncülük kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Eskişehirli sporcular, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası'nda elde ettikleri 27 birincilik, 3 ikincilik ve 8 üçüncülük dereceleriyle büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde 7 bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Spor Toto Yıldızlar Ligi Karate Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonaya katılan Eskişehirli genç karateciler turnuvada adeta madalya yağmuru yaşattı. Kendi kategorilerinde zorlu rakiplerini geride bırakan Eskişehirli sporcular, turnuvayı 27 birincilik, 3 ikincilik ve 8 üçüncülük dereceleriyle bitirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü genç sporcuları tebrik ederek başarılanın devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla Galatasaraylı futbolcu birbirine girdi

Fener'in eski yıldızıyla Galatasaraylı futbolcu birbirine girdi

İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı

Tarihi anlaşma basına sızdı! Gündem yaratacak 300 milyar dolar detayı
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama

Ülkeyi sarsan skandal! Görüntülerin ardından düğmeye basıldı
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: 5'i kurtarma görevlisi 9 kişi öldü

Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: 5'i kurtarma görevlisi 9 ölü
Otoparkta korkunç sabah! Kamelyada ölü bulundu

Otoparkta korkunç sabah! Kamelyada ölü bulundu