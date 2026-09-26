Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Spor Toto, deplasmanda Göztepe'yi 43-35 yendi

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Spor Toto, deplasmanda Göztepe'yi 43-35 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 43-35 mağlup etti. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 23-19 önde geçen konuk ekip, ikinci yarıdaki üstünlüğünü koruyarak galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 43-35 yendi.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Spor Toto, 23-19 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, sahadan 43-35 galip ayrıldı.
Kaynak: AA