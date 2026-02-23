Haberler

Salihlili Duygu Dirgen, Türkiye üçüncüsü oldu

Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 1922 Salihli Spor Kulübü sporcusu Duygu Dirgen, +78 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyona, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 52 ilden 376 erkek ve 317 kadın olmak üzere toplam 693 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcular madalya için kıyasıya mücadele etti.

1922 Salihli Spor Kulübü adına tatamiye çıkan Duygu Dirgen, +78 kilo kategorisinde gösterdiği başarılı performansla üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, elde ettiği başarıdan dolayı Duygu Dirgen'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
