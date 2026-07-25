Haberler

Hatay'da Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları gerçekleştirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. ayak müsabakaları gerçekleştirildi.

İskenderun Anıt Meydanı'ndaki etkinlikte 10 farklı şehirden 20 sporcu şampiyonluk için ringe çıktı.

Müsabakalarda, erkeklerde Muhammet Emin Çeken, Burak Güngör, Necat Derin, Umut Özkan, Cumali Sizgen ve Hamza Çağrı kendi sıkletinde şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlarda Doğa Dikmen, Özge Söyüncü, Zehra Yanık ve Latife Bağış şampiyon oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden sporcuların Spor Toto Muaythai Süper Ligi'nde yarıştığını anlatan Yıldız, "Bu ligde şampiyon olanlar ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek. Buradan sonra Tekirdağ, Muğla ve Antalya'da Süper Lig ayağımız var, en son altıncı ayak finali İstanbul'da Yeşilay'la beraber gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yıldız, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da uluslararası düzeyde müsabakalar yapmak için proje çalışması yürüttüklerini kaydetti.

Karşılaşmaları takip eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk kazananlara ödüllerini verdi.

Kaynak: AA
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi

Küresel piyasalar için önemi büyük! Peş peşe böyle vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı

Dünya alarma geçti: Korkunç salgında bilanço ağırlaşıyor

Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayatını kaybetti

Sadece saniyeler sürdü, geriye hiçbir şey kalmadı
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti

Aslan kükreyemedi! İlk maçta soğuk duş
Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor

Karnındakine de mi acımadın? Hamile genç kadın yaşam savaşı veriyor
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Husumetli aileler kan döktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var